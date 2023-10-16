علماء يرصدون حشرة غريبة في اميركا الجنوبية

الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون في أميركا الجنوبية مؤخراً، نوعاً جديداً من الدبابير غريبة الشكل، داخل إحدى المحميات ‏الوطنية بمنطقة الأمازون في



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بيرو، وهي واحدة من أكثر الغابات المطيرة تنوعاً بيولوجياً في العالم.‏



و تم رصد الحشرة داخل محمية "Allpahuayo-Mishana"، ويتسم الدبور الجديد الذي مُنح اسم "كابيتوجوبا أمازونيكا"، بأنه يلسع ويمتص الدماء، ويضع يرقاته تحت جلد فرائسه.



وإسم الدبور هو مزيج من كلمتي "كابيتو" وتعني بصلة كبيرة، و"جوبا" لأن الدبور الجديد يشبه الدبابير من جنس جوبا.

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