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الثلاثاء، 14-03-2023 10:56 ص

عمرها 3 سنوات... هكذا قتلت أختها البالغة من العمر 4 سنوات في أمريكا

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الوكيل الإخباري - قتلت طفلة في الثالثة أختها البالغة أربع سنوات بعدما أطلقت النار عليها بالخطأ من مسدس نصف آلي الأحد في تكساس، على ما أفادت الشرطة الأميركية.

وتشكل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

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وأشار المسؤول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن إد غونزاليس إلى أنّ الطفلة "استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص"، مضيفاً أنّ أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة ليعثروا على الطفلة البالغة أربع سنوات جثةً".

وأُعلنت وفاة الطفلة فوراً.

وأضاف غونزاليس انّ ما حصل "يشكل حادثاً مأساوياً جديداً ناجماً عن تمكّن طفل من الوصول إلى مسدس وقتل شخص آخر

 

أظهر التحقيق الأولي، وفقا للمصدر، أن الطفلين كانا داخل شقة على طريق باميل نورث هيوستن. مع شخص آخر.

وقال على تويتر: "تم إعلان وفاة الطفل في مكان الحادث".

ماذا نعرف عن فوضى السلاح في أميركا؟

ثمة نحو 400 مليون قطعة سلاح في التداول في الولايات المتحدة، أي أن عددها يفوق عدد السكان، في حين يحوز شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحاً واحداً على الأقل، ويقطن بالغ من كل اثنين منزلاً يحوي سلاحاً.


سُجّل أكثر من 44 ألف قتيل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة العام الفائت، نصفهم انتحاراً والنصف الآخر جراء التعرض للقتل أو لحوادث او لأسباب مرتبطة بالدفاع عن النفس، بحسب موقع "غَن فايولنس أركايف" الإلكتروني.


وتشكل تكساس إحدى الولايات الاميركية التي يسهل حيازة سلاح فيها.

 

 

لبنان 24

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