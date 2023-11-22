غابوا عن الدراسة فتم حلق شعرهم...عقوبة طلاب ليبيين تثير جدلا - صورة

الوكيل الإخباري - تسببت طريقة عقاب طلاب ليبيين تغيبوا عن الدراسة بجدل واسع في البلاد، حيث قامت الشرطة بحلق شعرهم لتأديبهم، ضمن خطة لمكافحة ظاهرة الغياب عن الدروس.



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ويوم الاثنين، أعلنت مديرية أمن المرج الواقعة شرق البلاد، أنّها حجزت عددا من الطلاب وقامت بحلق شعرهم بعد ضبطهم غائبين عن الدراسة، ويتسكعون في عدد من الأماكن العامة .

وأضافت في بيان، أنّ أولياءهم قاموا بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار هذا الفعل، والانتظام في دراستهم، داعية إلى ضرورة متابعة الأبناء في المدارس وخارجها ومراقبة سلوكهم، حتّى لا يكونوا عرضة للانحراف، ومرافقة رفاق السوء، خاصةَ صغار السن منهم، مشيرة إلى أن هذه الحملة ستستمرّ حتى القضاء على ظاهرة الغياب عن الدراسة.









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