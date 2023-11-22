الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

اعلام عبري : وقف اطلاق النار وسريان الهدنة سيبدأ صباح غد الخميس

مواصلة التجهيزات لإقامة المستشفى الميداني الأردني الثاني جنوب غزة - صور

الجامعة العربية ترحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

محافظة: الكتب المدرسية لها سعر مُحدد لا يجوز تجاوزه

غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

النائب زيادين يحول سؤاله إلى استجواب حول شركات تطبيقات النقل الذكية في الأردن

حماس تعليقاً على الهدنة : سنبقى الدرع الواقي للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال

وفاة عائلة أردنية من أب وأم وأربعة أطفال بحادث مروع في عُمان

سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو

الهواري: توصيات جديدة تتعلق بأمراض الكبد الوبائي للعمالة الآسيوية

عاجل

غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

الأربعاء، 22-11-2023 10:52 ص

غابوا عن الدراسة فتم حلق شعرهم...عقوبة طلاب ليبيين تثير جدلا - صورة

SchoolTruancy26


الوكيل الإخباري - تسببت طريقة عقاب طلاب ليبيين تغيبوا عن الدراسة بجدل واسع في البلاد، حيث قامت الشرطة بحلق شعرهم لتأديبهم، ضمن خطة لمكافحة ظاهرة الغياب عن الدروس.

اضافة اعلان

 

ويوم الاثنين، أعلنت مديرية أمن المرج الواقعة شرق البلاد، أنّها حجزت عددا من الطلاب وقامت بحلق شعرهم بعد ضبطهم غائبين عن الدراسة، ويتسكعون في عدد من الأماكن العامة .

 

وأضافت في بيان، أنّ أولياءهم قاموا بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار هذا الفعل، والانتظام في دراستهم، داعية إلى ضرورة متابعة الأبناء في المدارس وخارجها ومراقبة سلوكهم، حتّى لا يكونوا عرضة للانحراف، ومرافقة رفاق السوء، خاصةَ صغار السن منهم، مشيرة إلى أن هذه الحملة ستستمرّ حتى القضاء على ظاهرة الغياب عن الدراسة.



العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1810865167-1

كيف يمكننا دعم أشخاص تعرضوا للإعاقة الجسدية نتيجة الحروب أو الكوارث

img_1689542250

شاهد عمليّة سطو على متجر مجوهرات في إسطنبول

747474

إدخال وجبات ساخنة لـ41 عاملاً عالقين تحت نفق منهار في الهند - فيديو

شاطئ-بلاج-دو-سيلون

مئات الكرات الزرقاء الغامضة تطفو على شواطئ بريطانيا - صورة

لاللاللاللاللا

ألمانيا تخطط لاختبار قطار مغناطيسي معلق بطول 5 كيلومترات

shutterstock_1246646749-1683707029

حفرة بسقف سيارة في فرنسا تشير إلى احتمال سقوط نيزك - صور

أخبار متعلقة
3ac15debbe5a0643d369735025e0e224

مدرسة ثانوية فرنسية تتعرض لهجوم بالألعاب النارية خلال 'طابور الصباح' - فيديو

e266a8c5198db404c68fd8a70063dc70

نفّذ عمليات سطو مسلح ونشر الرعب في ليبيا.. بـ'بندقية أطفال'