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الأحد، 24-09-2023 02:55 م

فجوة بالسقف والسبب' كان على متن طائرة.. شاهد كيف نجت امرأة بريطانية من الموت

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الوكيل الإخباري - كادت خبيرة الجرائم البريطانية كارلا جورج، تلقى مصرعها، بعد سقوط كتلة جليدية ضخمة من طائرة على سقف منزلها؛ حيث أحدثت فجوة كبيرة.

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وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كانت "كارلا" 45 عامًا، تُجري مكالمة عمل بمنزلها في مدينة بنبري البريطانية، عندما سمعت دويًّا هائلا، اعتقدت في البداية أن بعض الصناديق سقطت داخل منزلها لتكتشف لاحقًا أن ما حصل كان بسبب قطعة جليدية ضخمة سقطت على السقف.

واتصلت برجال الإطفاء، وأخبرها أحدهم أن السبب على الأرجح هو سقوط الجليد من طائرة في طريقها إلى مطار هيثرو.


وقالت "كارلا" التي تعيش بمفردها: "كنت أعمل في غرفة مكتبي وسمعت صوت انفجار قوي في غرفة كانت تُستخدم كمخزن، واعتقدت أن بعض الصناديق قد سقط؛ ولكني رأيت الباب مفتوحًا والسقف منفصلًا تمامًا".


وأضافت: "لقد صعدت إلى سقف المنزل ورأيت الجليد في كل مكان، وكنت في حيرة من أمري: من أين أتى؟! لقد كنت في حالة صدمة".


وتابعت: "استغرقت كتل الجليد يومًا كاملًا حتى ذابت، وبعد ذلك اتصلنا بشركات التأمين لتقييم الأضرار".


وقالت هيئة الطيران المدني البريطاني إنه يتم الإبلاغ عن 25 حادثة "سقوط جليد" كل عام من 2.5 مليون رحلة جوية.

 


 

 

 

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