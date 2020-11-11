فنان إيطالي يصنع لوحة من 6000 مكعب روبيك في وقت قياسي

الوكيل الإخباري _ تمكن الفنان الإيطالي جيوفاني كونتاردي المختص بمكعبات روبيك والذي يبلغ من العمر 26 عاما ،من صنع فسيفساء تتكون من 6000 قطعة في أقل من يوم.

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وقد اشار الى ان الامر قد استغرق 16 ساعة فقط، مؤكدا أنه الجزء الأصعب الذي قابله هو التركيز لكل تلك الفترة في العمل، حيث انه عانى من الألم في ساقه نتيجة التركيز في صنع الفسيفساء.



وقال كونتاردي : " أن العمل الفني يتكون من 6111 قطعة من الأحجية الملونة "، حيث كان يحاول صنع أكبر فسيفساء من مكعبات الروبيك فى العالم في غضون 24 ساعة .





المصدر : الامارات نيوز

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