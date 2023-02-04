فيديو صادم للحظة سقوط طالب من المصعد بالطابق السادس في الهند

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول ، لحظة سقوط طالب هندي، من الطابق السادس، خلال تواجده برفقة زملائه بمصعد إحدى المباني، ووفاته على الفور.



وأظهر الفيديو تواجد 4 طلاب أعمارهم “20 عاما” بمصعد إحدى المباني بمدينة كوتا الهندية ، متجهين إلى غرفتهم بالطابق السادس.

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وأبان الفيديو، أنه أثناء خروج الطلاب من المصعد، أسند أحدهم ظهره على شبك المصعد، َوانفتح فجأة وسقط الشاب من الطابق السادس على الرصيف مما أودى بحياته.

المصريون