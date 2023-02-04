فيديو صادم للحظة سقوط طالب من المصعد بالطابق السادس في الهند

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول ، لحظة سقوط طالب هندي، من الطابق السادس، خلال تواجده برفقة زملائه بمصعد إحدى المباني، ووفاته على الفور.
وأظهر الفيديو تواجد 4 طلاب أعمارهم “20 عاما” بمصعد إحدى المباني بمدينة كوتا الهندية ، متجهين إلى غرفتهم بالطابق السادس.
وأبان الفيديو، أنه أثناء خروج الطلاب من المصعد، أسند أحدهم ظهره على شبك المصعد، َوانفتح فجأة وسقط الشاب من الطابق السادس على الرصيف مما أودى بحياته.
Kota: Student dies after falling from sixth floor of hostel; probe on.#Kota pic.twitter.com/LPuENsi7hK— TIMES NOW (@TimesNow) February 3, 2023
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