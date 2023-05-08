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الإثنين، 08-05-2023 09:59 ص

فيديو ..علماء يكتشفون لغة فريدة بين الفيلة

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الوكيل الإخباري - لاحظ علماء السلوك الحيواني عبر التاريخ البحثي الذكاء الحاد الذي تتميز به الفيلة، وذلك عن طريق مراقبة سلوكها وتشريح أدمغتها.

ودرست الدكتورة الأخصائية جويس بول سلوك الفيلة لـ48 عاما، حيث اكتشفت أن هذه الحيوانات تتواصل فيما بينها باستخدام أكثر من 30 صوتا .

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وتتنوع هذه الأصوات بطبيعتها بين الهمهمة ذات التوتر المنخفض الذي لا تدركه الأذن البشرية، إلى الأصوات الصاخبة من خراطيمها التي يمكن سماعها من عدة أميال.
كما رصدت بول أصواتا أشبه ما تكون بالنياح، ولاحظت أيضا أن الفيلة تقوم بدمج هذه الأصوات للتواصل فيما بينها بما يشبه اللغة الخاصة.

 

 

 

سبوتنيك

 

 




 

 


 

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