فيديو نادر ولقطات متداولة لرفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج 2022

الوكيل الإخباري-باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع ‎كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج للعام الحالي2022.

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وبالتفاصيل ، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم الأحد 19 حزيران ، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وغطت الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع كما جرت عليه العادة السنوية، وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1443هـ وفق ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية







وتداول متابعون مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مقاطع فيديو وصوراً لهذا الحدث العظيم .

تم بحمد الله اليوم رفع كسوة الكعبة، استعدادًا لموسم الحج، رزقنا الله وإياكم حجةً متقبلة مبرورة على سنة أبي القاسم ﷺ 🤍. pic.twitter.com/0ha60vg8Xh June 19, 2022

وتداول متابعون ايضا فيديو نادر لتغيير كسوة الكعبة المشرفة قبل حوالي 80 عاماً .