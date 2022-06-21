فيديو نادر ولقطات متداولة لرفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج 2022

الوكيل الإخباري-باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج للعام الحالي2022.
وبالتفاصيل ، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم الأحد 19 حزيران ، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وغطت الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع كما جرت عليه العادة السنوية، وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1443هـ وفق ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية
وتداول متابعون مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مقاطع فيديو وصوراً لهذا الحدث العظيم .
تم رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج— tahaokla (@tahaokla1) June 20, 2022
اللهمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابَةً 🤍🕋 pic.twitter.com/QS0dBIB8Oc
مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم #حج_1443 pic.twitter.com/cwovwNNVcd— ि ي ص ل (@FATD354) June 19, 2022
فيديو | #شؤون_الحرمين ترفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للحج #الإخبارية pic.twitter.com/cw8big8K39— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2022
تم بحمد الله اليوم رفع كسوة الكعبة، استعدادًا لموسم الحج، رزقنا الله وإياكم حجةً متقبلة مبرورة على سنة أبي القاسم ﷺ 🤍. pic.twitter.com/0ha60vg8Xh— مكة المكرمة 🕋 (@Makkah_44) June 19, 2022
وتداول متابعون ايضا فيديو نادر لتغيير كسوة الكعبة المشرفة قبل حوالي 80 عاماً .
فيديو نادر لـ تغيير كسوة الكعبة المشرفة قبل أكثر من ٨٠ سنة📼..— شجَرة الدُر🌱 (@iiuveell) June 20, 2022
#فرحه_لن_تنساها pic.twitter.com/4q7xHVCiUk