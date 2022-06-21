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الثلاثاء، 21-06-2022 12:46 م

فيديو نادر ولقطات متداولة لرفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج 2022

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الوكيل الإخباري-باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع ‎كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج للعام الحالي2022.

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وبالتفاصيل ، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم الأحد 19 حزيران ، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وغطت الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع كما جرت عليه العادة السنوية، وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1443هـ وفق ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية


وتداول متابعون مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مقاطع فيديو وصوراً لهذا الحدث العظيم .

 

 

 

 

 

 

 

وتداول متابعون ايضا فيديو نادر لتغيير كسوة الكعبة المشرفة قبل حوالي 80 عاماً .

 

 




 

 


 

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