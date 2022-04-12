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الثلاثاء، 12-04-2022 10:24 ص

فيكتوريا..يحتال على شركة إنتاج أفلام بـ 600 ألف دولار لشراء ذهب

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الوكيل الإخباري - اتُهم رجل من فيكتوريا يبلغ من العمر 26 عاماً، بعد مزاعم، بالاحتيال على شركة إنتاج أفلام في نيو ساوث ويلز بأكثر من 600 ألف دولار وإنفاقها في الغالب على الذهب.

وقامت شركة إنتاج الأفلام عن غير قصد بتحويل الأموال الإلكترونية إلى حساب احتيالي في أغسطس 2021.

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كما يُزعم أن الرجل حصل بطريقة احتيالية على 625.058 دولاراً من عملية الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، واشترى بأكثر من 483000 دولار سبائك ذهبية.


في سياق ذلك، أُلقي القبض على المتهم في ملبورن، وصادرت الشرطة أيضاً أجهزة إلكترونية لإجراء مزيد من الفحص الجنائي.


وسُلّم الرجل في وقت لاحق إلى شرطة نيو ساوث ويلز ووجهت إليه عدة تهم.

 

البيان 

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