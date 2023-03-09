الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

الجغبير يؤكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

جامعة اليرموك تحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك

وزير الشؤون السياسية يؤكد أهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة

خرفان وبيكر يطلعان على احتياجات مخيم الوحدات

الإفتاء تنظم حملة للتبرع بالدم

اعلان هام للاردنيين الراغبين بالسفر الى بريطانيا

المياه: 113 مليون م3 في السدود بنسبة 40% من سعتها التخزينية

طالب يتعرض لضرب وحشي من زملائه في المدرسة بعمان

بيان هام من مركز الفلك الدولي حول رؤية هلال رمضان في الأردن - صورة

التربية: التسجيل لامتحان التوجيهي يبدأ الأحد المقبل

الخميس، 09-03-2023 03:21 م

في احدى الدول ...شاهد شخص يعتدي على كلب بالضرب ويوثق فعلته

277852


الوكيل الإخباري - أقدم أحد الشباب على تعنيف كلب بضربه بالعصى وإسقاطه أرضا أكثر من مرة، متباهيا بذلك بتوثيق الواقعة عن طريق شاب آخر، وجرى نشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

واستنكر متداولو المقطع هذا الفعل، مناشدين الجهات المختصة بالتدخل لمعرفة تفاصيل الواقعة ومكانها وضبط الشاب ومحاسبته على ما فعله من تعـذيب للحيوان.

وتفاعلت جمعية رحمة للرافق بالحيوان معلنة رصدها المقطع المسيء والمخالف لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام الزراعة، وإحالته لجهة الاختصاص.

 

وأكدت أنه سيتم إحالة هذا الأمر للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، داعية جميع من يملك معلومات عن المسيء إلى الإبلاغ عنه عبر خدمة صوت المواطن من خلال تطبيق “نما”.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5b6aceb795a59708718b4581

بريطانية تنام 22 ساعة في اليوم - صورة

imgid335423

مشهد لا يصدق.. هذا ما فعله زلزال تركيا بشجرة زيتون معمرة

عتعتعت

شاهد تحطم طائرتين في إيطاليا وسقوط إحداهما على سيارة متوقفة

147-768x461

نجت بأعجوبة.. شاهد انهيار سقف كاد أن ينهي حياة سيدة في أمريكا

الشيف-بوراك

بعد أن ظهر باكيًا.. شاهد كيف استقبل المتضررون من الزلزال الشيف بوراك

20233815617777YB

5 نساء ساهمن في تغيير عالم التقنية