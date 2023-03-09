في احدى الدول ...شاهد شخص يعتدي على كلب بالضرب ويوثق فعلته

الوكيل الإخباري - أقدم أحد الشباب على تعنيف كلب بضربه بالعصى وإسقاطه أرضا أكثر من مرة، متباهيا بذلك بتوثيق الواقعة عن طريق شاب آخر، وجرى نشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

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واستنكر متداولو المقطع هذا الفعل، مناشدين الجهات المختصة بالتدخل لمعرفة تفاصيل الواقعة ومكانها وضبط الشاب ومحاسبته على ما فعله من تعـذيب للحيوان.



وتفاعلت جمعية رحمة للرافق بالحيوان معلنة رصدها المقطع المسيء والمخالف لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام الزراعة، وإحالته لجهة الاختصاص.

وأكدت أنه سيتم إحالة هذا الأمر للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، داعية جميع من يملك معلومات عن المسيء إلى الإبلاغ عنه عبر خدمة صوت المواطن من خلال تطبيق “نما”.





ندعو جميع من يملك معلومات عن المسيء عدم التردد بالتواصل معنا والإبلاغ عبر خدمة صوت المواطن من خلال تطبيق نما. تم رصد المقطع المسيء والمخالف لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام الزراعة وإحالته لجهة الاختصاص ، وستتم إحالته للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.ندعو جميع من يملك معلومات عن المسيء عدم التردد بالتواصل معنا والإبلاغ عبر خدمة صوت المواطن من خلال تطبيق نما. pic.twitter.com/wpmYdenLAA March 8, 2023

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