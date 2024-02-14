الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الهناندة : نعمل على رفع جاهزية القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

تحذير مهم من الجمارك للأردنيين

الشخانبة : ارتفاع أسعار الموز البلدي بسبب ضعف الانتاج

هام من السير للسائقين

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

سيول جارفة في الديسة والبترا - فيديو

هيئة البث التلفزيوني في إسرائيل تفتح تحقيقا لهذا السبب

انخفاض جديد على أسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

الأوقاف تعقد مؤتمراً صحفياً غداً لإعلان ترتيبات الحج

منظمات دولية: إسرائيل تفرض أشكالا متعددة من الموت على سكان غزة

الأربعاء، 14-02-2024 09:46 ص

في تطور خطير.. غرينلاند تتحول إلى اللون الأخضر

Doc-P-1164076-638434925970188364


الوكيل الإخباري - كشف فريق من العلماء أن غرينلاند "البيضاء" تتحول إلى اللون الأخضر بسبب ذوبان صفائحها الجليدية الشاسعة وظهور الغطاء النباتي تحتها.

اضافة اعلان

 

وقدّر فريق البحث بقيادة جوناثان كاريفيك، عالم الأرض في كلية البيئة بجامعة ليدز، أن 11000 ميل مربع (28707 كيلومتر مربع) من الغطاء الجليدي والأنهار الجليدية في غرينلاند ذابت خلال العقود الثلاثة الماضية.

 

وقال كاريفيك لـ MailOnline: "كان علينا استخدام مجموعة من الصور التي تمتد إلى أوائل الثمانينيات وأوائل عام 2010. هذه الخسارة تتعلق فقط بالطبقة الجليدية في غرينلاند، والتي يشار إليها غالبا بالجليد الداخلي وليس الجزيرة بأكملها".
وتبلغ مساحة دولة غرينلاند بأكملها زهاء 836 ألف ميل مربع، وامتد الغطاء الجليدي في الثمانينات عبر 679 ألف ميل مربع (حوالي 81%).

وقال كاريفيك إن خسارة 11 ألف ميل مربع الآن تؤدي إلى انخفاض إجمالي الغطاء الجليدي إلى 79%، وهو ليس فرقا كبيرا من حيث النسبة المئوية، ولكنه "هائل" من حيث الحجم.

والآن، تظهر صخور قاحلة وأراضي رطبة (مناطق مشبعة بالمياه) وشجيرات حيث كان الجليد والثلج موجودا في السابق.


وأصبحت غرينلاند أكثر خضرة مع توسع الغطاء النباتي، خاصة في الجنوب الغربي والشمال الشرقي.


وسجّلت مستويات عالية من فقدان الجليد في المناطق المحلية في الغرب ومنتصف الشمال الغربي والجنوب الشرقي.


يذكر أن ذوبان الجليد هو سبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ما قد يؤدي إلى إغراق البلدات والمدن هذا القرن.


لكن تحول غرينلاند من اللون الأبيض الساطع إلى اللون الأخضر الباهت يقلل أيضا من قدرتها على عكس ضوء الشمس، حيث تمتص النباتات والصخور المكشوفة المزيد من طاقة الشمس بدلا من عكسها، ما يزيد من خطر ارتفاع درجة حرارة الأرض وتفاقم تغير المناخ.


ويقول العلماء في ورقتهم المنشورة في مجلة Scientific Reports: "يجب قياس استجابات الغطاء الأرضي لتغير المناخ لفهم مناخ القطب الشمالي، وإدارة موارد المياه في القطب الشمالي، والحفاظ على الصحة وسبل العيش للمجتمعات هناك، من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة". 

 

 روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024_1_31_10_15_10_767

فستان من الذهب بمناسبة عيد الحب في الكويت يتصدر الترند - فيديو

Doc-P-1163899-638434440496047917

شاهد انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا

813486-1225414546

يقف على رجليه كالانسان... فيديو جديد لدب يثير ضجة في تايوان

Doc-P-1163456-638433457095111689

صورة لدب قطبي يفوز بمسابقة عالمية برية لعام 2024

Doc-P-1163518-638433554590070505

طائرة تتحطم فوق رواد شاطئ بالمكسيك - فيديو

1437507100251662100

أغرب فندق بالعالم مصنوع من 'الملح' في أمريكا - صورة