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الخميس، 13-01-2022 10:13 ص

في جنازة اعلامي شهير... القبض على لص جاكيتات

القبض على شخص - (تعبيرية)


الوكيل الإخباري - ألقى المواطنون في مصر القبض على لص قام بسرقة حوائج المصلين أثناء الصلاة على جثمان الإعلامي الراحل، وائل الإبراشي .

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من جانبه، شن أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، مبروك عطية، هجوما حادا على المتهم بسرقة المصلين في جنازة الإعلامي وائل الإبراشي، التي أقيمت في مسقط رأسه بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، واصفا السارق بأن "قلبه مات".

وقال في فيديو بثه على قناته بموقع يوتيوب: "ضبطوا حرامي يسرق الفلوس من جواكت المصلين على وائل الإبراشي، الناس قلعت الجاكيت تتوضأ استعدادا لصلاة الجنازة، والمتعوس على شبابه بيقلب جواكت الناس ويسرق وضبطوه، فيه ناس ممكن تكون بتتوضأ لصلاة الجنازة وهو لا يصلي الفرض إلا قليلا، وهناك أناس عمرها ما صلت صلاة الجنازة، ناس معيوبة كثير، لكن العيب لما يبقى أوفر لم يعد الموت واعظا".

 

لبنان 24 

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