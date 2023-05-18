في يومه العالمي.. تعرف إلى أبرز وأغرب المتاحف حول العالم

الوكيل الإخباري - تحتفل أوساط ثقافية وأثرية بيوم المتاحف العالمي في 18 مايو/أيار سنويا، بهدف زيادة الوعي بأهميتها باعتبارها "الذاكرة الحية للشعوب".

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وتناقش احتفالية يوم المتاحف العالمي 2023 موضوع "المتاحف والاستدامة والرفاهية"، باعتبار المتاحف من العناصر المساهمة في الرفاهية والتنمية المستدامة للمجتمع.

أول احتفال بالحدث كان قبل 46 عاما، عندما أنشأ المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) اليوم العالمي للمتاحف في عام 1977.



لكن الاحتفال الأكثر شعبية بـ"يوم المتاحف العالمي" كان في عام 2009 عندما شارك أكثر من 20 ألف متحف من 90 دولة في الحدث الثقافي المهم، ثم قفر العدد إلى 30000 في 129 دولة بحلول عام 2012.



أغرب متاحف حول العالم



1- متحف الفن السيئ (MOBA) في ماساتشوستس

يقع هذا المتحف في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعرض مجموعة من القطع الفنية التي تعتبر "سيئة للغاية"، إذ تقدم أعمالًا فنية مرحة وغريبة عن غير قصد.

2- متحف سولاب الدولي للمراحيض في دلهي

يقع هذا المتحف في الهند، ويستكشف تاريخ وتطور المراحيض وأنظمة الصرف الصحي، ويضم مجموعة واسعة من المراحيض من مختلف العصور والثقافات.

3- متحف ميغورو للطفيليات في طوكيو

يقع هذا المتحف في اليابان، ويركز على الطفيليات وتأثيرها على البشر والحيوانات، ويضم مجموعة كبيرة من العينات المحفوظة والمعارض التعليمية والعروض التفاعلية.



4- متحف السحر في كورنوال

تضم إنجلترا هذا المتحف المرعب، ويستكشف التاريخ والفولكلور المحيط بالسحر والشعوذة، ويعرض القطع الأثرية والمخطوطات والعناصر المتعلقة بممارسات السحر ومعتقداته.



5- متحف أفانوس للشعر

يقع هذا المتحف في تركيا، ويعرض مجموعة كبيرة من خيوط الشعر المتبرع بها من النساء في جميع أنحاء العالم، ويقدم متحف أفانوس غير العادي منظورًا مميزًا ومثيرًا للاهتمام حول شعر الإنسان وأهميته الثقافية.



6- متحف Cup Noodles

هذا المتحف، الذي تحتضنه دولة اليابان، هو معلم جذب آسر يحتفل باختراع المعكرونة الفورية الأيقوني، ويقدم معروضات تفاعلية بما في ذلك فرصة لإنشاء كوب المعكرونة المخصص الخاص بك.

7- متحف الذهب والكنوز الكولومبي

قع هذا المتحف في كولومبيا، ويضم مجموعة رائعة من المشغولات الذهبية والكنوز الأثرية التي تعود إلى عصر ما قبل الإسبان، ويمكن للزوار عبره استكشاف التاريخ الغني والأهمية الثقافية للذهب في المنطقة ومشاهدة الحرف اليدوية الرائعة والتعرف على الحضارات القديمة.

8- متحف كانكون تحت الماء المكسيكي

تضم المكسيك هذا المتحف الذي يعرض أكثر من 500 منحوتة مغمورة بالحجم الطبيعي، ما يخلق تركيبًا فنيًا من عالم آخر يشجع على الحفاظ على الحياة البحرية، ويوفر الغوص أو الغطس في هذا المتحف الغامر تجربة سريالية وآسرة.



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