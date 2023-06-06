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الثلاثاء، 06-06-2023 09:54 ص

قصر بكنغهام يعلن قدوم مولود يحتل المرتبة 13 في ترتيب ولاية العرش - صور

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الوكيل الإخباري - أعلن قصر بكنغهام أن الأميرة يوجيني، ابنة أخ الملك تشارلز، وضعت طفلها الثاني من زوجها جاك بروكسبانك.

وقال القصر في بيان إن إرنست جورج روني بروكسبانك، الذي يأتي في المرتبة الثالثة عشرة في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وُلد في 30 مايو ويزن ما يزيد قليلا عن سبعة أرطال.

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وشاركت يوجيني، وهي الابنة الصغرى للأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون دوقة يورك، صورا للمولود الجديد على تطبيق إنستغرام.


وظهر الطفل في إحدى الصور مستلقيا في سريره ورأسه مغطى بقبعة باللونين الأبيض والأزرق.


وكتبت يوجيني على المنشور الذي كان يضم صورة أخرى لابنها الأكبر أوغست بروكسبانك وهو يضع يده على رأس أخيه الصغير "أوجي يحب بالفعل أن يكون أخا كبيرا".

 


 


 

سكاي نيوز

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