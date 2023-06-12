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الإثنين، 12-06-2023 10:03 ص

قمر يستشعر الأرض عن بعد عام 2028

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الوكيل الإخباري - كشفت مؤسسة "رو كوسموس" عن النموذج الأولي للقمر الذي تطوره روسيا بالتعاون مع بيلاروس لاستشعار الأرض عن بعد.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر الجديد مصمم لتوفير بيانات استشعار الأرض عن بعد، وسيوفر خدمات ستساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا وبيلاروس.


وتتعاون روسيا وبيلاروس حاليا على تطوير نظم مشتركة متكاملة لاستشعار الأرض عن بعد، من المقرر أن تطلقا قمرهما المخصص لهذا الغرض عام 2028.


وحول الموضوع قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائل ميشوستين:"الحكومة ستنظر في جميع المقترحات المتعلقة بمجالات البحث والتطوير لمشاريع استشعار الأرض عن بعد.. لقد بدأنا مشروع القمر الجديد مع مؤسسة روس كوسموس ومع الزملاء من بيلاروس، وكلنا نعمل اليوم على هذا الأمر".

 

وكان مدير مؤسسة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، سيرغي زولوتوي قد ذكر أن إطلاق القمر الصناعي الروسي البيلاروسي لاستشعار الأرض عن بعد من المفترض أن يتم عام 2028، وأن هناك خططا لتسريع موعد إطلاق القمر المذكور، لكن الأمر يعتمد على شراء المكونات المطلوبة للمشروع.

 

روسيا اليوم 

 

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