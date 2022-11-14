الإثنين 14-11-2022
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الإثنين، 14-11-2022 09:45 ص

كويتي يمنح عروسه أعلى مهر في تاريخ الكويت

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الوكيل الإخباري - منح مواطن كويتي عروسه أعلى مهر يتم تسجيله وتوثيقه بتاريخ دولة الكويت، حيث قدم لها مهراً بلغ مليون دينار كويتي (3.248 مليون دولار أمريكي).

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية قدم العريس لعروسه شيكاً بنكياً بمليون دينار كويتي. وهي القيمة الأعلى في تاريخ الزيجات بالكويت.

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ونقلت الصحيفة الكويتية عن جهات رسمية أن قيمة المهر في الكويت متباينة ومتغيرة، وتتراوح عادة بين دينار وربع مليون دينار، وفقاً للحالة الاجتماعية للعروسين أو رغبتهما في تسجيل المهر في عقد الزواج من عدمه.


وأضافت أنه لا يوجد في الكويت حد أدنى أو أعلى للمهور، باعتبار أن ذلك خاضع للعرف الاجتماعي وتقدير كل طرف للآخر، ولا تتدخل فيه أي جهة حكومية.

 

 

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