الإثنين 03-04-2023
الوكيل الاخباري

علان يتوقع استقرار أسعار الذهب عالمياً على ارتفاع

بعد انتشار فيروس "ماربورغ".. الأردن لا يستقدم عاملات منازل من غينيا

رئيسة الوزراء الفنلندية تقر بهزيمة حزبها في الانتخابات البرلمانية

استفادة 2643 شخصا من البرنامج الوطني للتشغيل

الخارجية الصينية تعلن عن زيارة ماكرون لبكين

رئيس الوزراء الفلسطيني يدين جريمة الاحتلال في نابلس

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

حماية المستهلك: ارتفاعات متتالية على اسعار السلع دون اتخاذ أي اجراءات رسمية

السلطات الروسية تلقي القبض على المشتبه بها في قتل المراسل الحربي تتارسكي

الصناعة تنفذ 300 جولة رقابية على الأسواق منذ بداية شهر رمضان

الإثنين، 03-04-2023 12:11 م

كيف أصبحت الكنافة من أهم تقاليد رمضان؟

4202211132412503668766


الوكيل الإخباري - تعد الكنافة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية المنتشرة حول العالم، خاصة داخل الدول العربية، وأحد أبرز تقاليد الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


تطورت الكنافة خلال السنوات الماضية، وأصبح صناع الحلويات يتفنون في ابتكار أطباق جديدة منها، ومزجها مع الفواكه والإضافات المختلفة.


تحمل الكنافة اسم القطايف في بعض الدول العربية، فيما تعد القطايف حلوى أخرى بمطابخ بقية الدول، وتصنع من العجين الطري، ويتم حشوها وقليها.


اختلف المؤرخون حول مكان نشأة الكنافة، وهل بدأت في مصر وانتقلت إلى الشام، أم أن العكس هو ما حدث، إلا أن الأغلبية اتفقت أن الحلوى عربية، وبدأت قبل مئات السنوات.

 

والقصة الأكثر تداولاً هي أن والي الشام، معاوية بن أبي سفيان، كان يعاني الجوع الشديد أثناء صيام شهر رمضان، لذلك نصحه طبيبه بتناول الكنافة يومياً مع وجبة السحور، لكي يشبع أثناء النهار، وقدم صناع الحلويات في الشام أطباق الكنافة والقطايف إلى معاوية بن أبي سفيان، الذي أحبها حتى إنها حملت اسم "كنافة معاوية".


جاء اسم كنافة من الكنف، أي إحاطة الشيء، لذلك تكون الكنافة دائماً محشوة بالمكسرات أو قطع الفاكهة أو القشدة.


ورغم أن قصة معاوية - غير المؤكدة - تقول إن الكنافة نشأت في دمشق، فإن أهل مدينة نابلس في فلسطين، يعدون أصحاب أشهر كنافة في الوطن العربي، وتعد الكنافة النابلسية ضمن الحلويات الأكثر طلباً في رمضان، حتى إن بعض محال الحلويات تخصصت في صناعتها فقط.


ولأن الكنافة تتكون من خيوط العجين، تمكن صناع الحلويات من ابتكار أشكال مختلفة لها، منها: الكنافة الناعمة، والخشنة، والمحيرة، التي تمزج بين العجين الناعم والخشن، إلى جانب الكنافة المبرومة التي تتم صناعتها في شكل لفائف مبرومة.

 

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault-3-768x432

شاهد رجل ينجو في اللحظة الأخيرة من إنفجار في محل بإسبانيا

ca978439-41d1-458e-94e7-96d45fc7976a-large16x9_339263352_763962085389579_3555525022028187294_n-768x432

شاهد خروج 25 عربة قطار عن مسارها في مونتانا الأميركية

ءي

صاعقة قوية تضرب أعلى برج في نيويورك - صور

Doc-P-1053304-638161002173145321

بعد 54 يوما على زلزال تركيا... شاهد أم تحضن طفلتها

Balloon_02

شاهد نيران تشتعل داخل منطاد بالهواء تلتهم سائحا في المكسيك

عنهنهن

ضحايا ودمار.. فيديو يرصد ما فعلته العواصف والأعاصير بأميركا

أخبار متعلقة
000-1467204351558358061667

شاهد.. جموع غفيرة للطائفين والمعتمرين في الحرم المكي في تاسع أيام رمضان

233850

كيف يساعدك رمضان على تقوية علاقتك بأسرتك؟

رمضان-كريم

أفكار لتنظيم الوقت في رمضان

1649362411blobid0

نصائح لمنع هدر الأطعمة في رمضان

فانوس-رمضان1

شاهد: رمضان شهر الروحانيات.. هكذا استقبله المسلمون في أصقاع الأرض

WhatsApp-Image-2023-03-22-at-3.52.36-PM

شاهد .. مدفع رمضان قبل 42 عاما في السعودية