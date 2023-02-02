لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة عمان -فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط لعبة ملاهٍ أثناء التشغيل في مهرجان ليالي مسقط بسلطنة عمان.





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وقالت بلدية مسقط في بيان صحفي: إن الحادث وقع نتيجة حدوث خلل فني في إحدى ألعاب المهرجان المقام بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات.



وأفادت بلدية مسقط أن الجهات الطبية والفرق المختصة قامت بمعاينة الإصابات والأضرار وتحويل 6 حالات للجهات الطبية ولا وجود لإصابات بليغة، مشيرة إلى بدء تحقيق في الواقعة وتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

صدى البلد

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