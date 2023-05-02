الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

ترقيات في الجامعة الهاشـمية - أسماء

الأمن: حجز وإيقاف العمل بـ 122 رخصة قيادة منذ البدء بتفعيل نظام النقاط المرورية

الخلايلة: لا جلسات نيابية تحت القبة الأربعاء

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لتصل الى 14.2 مليار دينار

مؤسسة ولي العهد تنفذ 36 فعالية رمضانية في مختلف المحافظات

العراق: السليمانية تتعرض لهجوم جوي

استطلاع: الغالبية العظمى من الأردنيين يثقون بالأجهزة الأمنية

بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

وزارة الشباب تنفذ دورات في مجال التواصل مع ذوي الإعاقة

الصفدي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا إقليمية

الثلاثاء، 02-05-2023 12:50 م

لماذا طرق ثعبان سام باب امرأة أسترالية؟ شاهد أغرب قصة واقعية في عالم الزواحف

licensed-image


الوكيل الإخباري - كشف فيديو نادر، عن أغرب واقعة في عالم الزواحف، حين طرق ثعبان بني سام باب سيدة أسترالية مستنجدًا لإنقاذ رفيقه الذي كان محاصرًا يتألم.

اضافة اعلان


ويقول تقرير على موقع “أوتسايدر” الأمريكي، للثعابين، وخاصة السامة منها، سمعة سيئة، لكونها قاتلة بلا معنى وذات دم بارد، ولكن حتى واحد من أخطر الثعابين في العالم، وهو الثعبان الشرقي ذو اللون البني، يمتلك أحاسيس ومشاعر، من الرضا إلى الخوف، ويمكنه حتى تكوين روابط وعلاقات مع الثعابين الأخرى.


وأضاف التقرير، أن “خدمة إزالة من الثعابين” في أستراليا نشرت على صفحتها على “فيسبوك”، يوم 23 أبريل الماضي، فيديو للواقعة التي التقطتها سيدة أسترالية من خلف زجاج بابها، في شهر أغسطس من العام الماضي.


وحسب التقرير: فقد صُدمت المرأة عندما وجدت ثعبانًا بنيًا شرقيًا سامًا ينقر على بابها، وبعد قليل من التحقق والتدقيق، اكتشفت المرأة أن الثعبان لم يكن حاول إلحاق الضرر بها على الإطلاق، ولكن يبدو أنه يحاول الحصول على مساعدة لرفيقه.


وأوضحت “خدمة إزالة الثعابين” في منشورها: “إنه أمر مقلق للغاية عندما يطرق ثعبان سام بابك بشكل خطير”، “لكن عند الفحص الدقيق، وجدت المرأة ثعبانًا آخر يتألم وهو محاصر في حفرة أسفل مجرفة تستخدم لتقليب التربة في الحديقة”.


ويظهر الفيديو بشكل واضح، أن الثعبان الثاني كان محاصرًا لا يستطيع الحركة، ما جعل “خدمة إزالة الثعابين” تعتقد -عندما شاهدت اللقطات- أن الثعبان الأول كان بالفعل “يستجدي” المرأة طلبًا للمساعدة.


ويتساءل التقرير: “هل من المعتاد أن يسافر ثعبانان معًا؟ لا يحدث هذا، لكن حدوثه ليس مستحيلاً، كما تكشف هذه الواقعة الغريبة”.


وتأكدت شكوك صائدي الأفعى عندما وصلوا لإتمام عملية الإنقاذ، حيث تم إنقاذ الثعبان البني المحاصر في الحفرة بعناية، وبعدها أطلق موظفو الخدمة الثعبانين في الغابة، وبالفعل سار الزاحفان معًا”.


وقالت “خدمة إزالة الثعابين”: “إنها حقًا غريزة طبيعية لدينا (ولدى جميع الكائنات الحية) أن نكون طيبين ومحبين قبل أن نكون قاتلين، كما أوضحت هذه القصة الجميلة للمرأة والثعبان”.

 

 

 

سبق 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
gettyimages-1346257750-1170x600 (1)

شاهد حشود هاربة من ثور هائج في اسبانيا

8849a7f9-30fc-48d7-9e0c-a041f6ab838f-1-768x432

شاهد.. وداع مؤثر لطفلة متجهة إلى بلدها ضمن عمليات الإجلاء في السودان

000-3085666021569072762636

بالفيديو .. لقطات نادرة للمدينة المنورة قبل نحو 29 عاما

ما-لا-تعرفه-عن-الفأر-وما-هي-أنواعه

سنجاب محنط عمره 30 ألف عام في كندا - صورة

160766Image1-1180x677_d

أكثر من 2200 ضيف سيشهدون مراسم تتويج الملك تشارلز

Doc-P-1062255-638185228655802642

عقوبة قاسية لسيدة اتصلت بالشرطة عشرات المرات دون سبب في بريطانيا