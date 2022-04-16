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السبت، 16-04-2022 02:23 م

لماذا نستيقظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع؟

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الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون من الاستيقاظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع رغم تخطيطهم لقضاء المزيد من الوقت في السرير.

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فلماذا نستيقظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع عندما لا نريد ذلك؟

يشير الخبراء إلى أننا نغفو في دورات نوم تدوم نحو 90 دقيقة. وتتضمن هذه الدورات النوم الخفيف، والنوم العميق، ومرحلة الأحلام، والاستيقاظ، ثم العودة إلى النوم.

وقد يجعلك الاستيقاظ في نهاية دورة النوم تستيقظ بشكل سهل، بينما الاستيقاظ في منتصف النوم العميق قد يجعلك تشعر بالتعب.

ويمكن أن يساعدك التخطيط لنومك وفقا لدورات النوم على الحصول على قسط أفضل من الراحة ليلا أو حتى قيلولة بعد الظهر.

ولكن ما علاقة دورات النوم بالاستيقاظ مبكرا؟

قد تستيقظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع لعدد من الأسباب:
-إذا استيقظت مبكرا مع منبه خلال الأسبوع، فقد يكون جسمك معتادا على روتين نومك هذا، ما يعني أنك ستستيقظ في نفس الوقت تقريبا كل يوم، حتى من دون تنبيه.

 

ولذلك، فإنه في حين أنك أتقنت الاستيقاظ في الساعة 6 صباحا من الاثنين إلى الجمعة، فقد لا يحصل جسدك على مذكرة مفادها أنه يوم السبت وسيوقظك في الوقت نفسه على أي حال.

- أهم جانب في الاستيقاظ منتعشا هو الحصول على وقت استيقاظ محدد سبعة أيام في الأسبوع. ويبدأ جسمك وعقلك في الاستعداد للاستيقاظ قبل 90 دقيقة تقريبا من الاستيقاظ فعليا، لذلك إذا كان لديك وقت استيقاظ ثابت، فإن الجسم والدماغ يعرفان متى سيستيقظان ويمكنهما بالتالي الاستعداد وفقا لذلك".

 

ولذلك، بينما كنت تخطط للاستيقاظ في الساعة 10 صباحا، ربما يخبرك جسدك أنه جاهز للاستيقاظ في الساعة 8 صباحا بدلا من ذلك.

وفي حين أنه قد يكون أبكر مما كنت تخطط للاستيقاظ، فقد تجد أنه من الأسهل الاستيقاظ في نهاية دورة النوم، مما لو كنت تنام مرة أخرى لتستيقظ مع تنبيه أثناء النوم العميق.

وإذا كان نومك متقطعا باستمرار، فقد ترغب في طلب المزيد من النصائح.

 

لبنان 24

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