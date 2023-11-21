مئات الكرات الزرقاء الغامضة تطفو على شواطئ بريطانيا - صورة

الوكيل الإخباري - جرفت الأمواج أكثر من 1000 كرة زرقاء غامضة على شواطئ المملكة المتحدة خلال هذا الأسبوع.



وعُثر على المئات من تلك الكرات المطاطية على شواطئ وادي تيز.

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وأوضح خبراء أن الكرات مصدرها محطة كهرباء هارتلبول، التي تستخدم الكرات الكاشطة لتنظيف أنابيب النظام ونادراً ما يتم إطلاقها في البحر، ولكن في بعض الأحيان يجب التخلص منها إذا كان هناك تراكم مفاجئ للضغط.



وذكر سكان أن العواصف الأخيرة عطلت مجموعة كبيرة من الكرات الموجودة في قاع البحر، ما أدى إلى إعادتها إلى الشواطئ.







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