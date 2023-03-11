السبت 11-03-2023
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات في المؤسسة العسكرية بمناسبة عيد الام

العثور على جثة حدث في الرمثا والأمن يُحقق

التعامل مع 1015 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص المعدني في باب العمود

اتفاقية لإقامة محطة كهربائية بالزرقاء الصناعية

الطراونة: قادرون على حل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المنشآت بالضمان

أماكن فحص كورونا مجانا في الأردن - أسماء

الأسواق العالمية تترقب قرار الفائدة وتخوفات من الركود

النفط يهبط 3% وبرنت يسجل 83 دولاراً للبرميل

النواب يناقش الثلاثاء المقبل إجابات الحكومة عن الأسئلة النيابية

السبت، 11-03-2023 10:25 ص

مادة 'المعجزة' جديد اكتشاف العلماء

TTTTT


الوكيل الإخباري -اكتشف علماء مادة جديدة وصفتها تقارير إعلامية بـ"المعجزة"، حيث تعمل في درجات حرارة وضغط منخفضتين بما يكفي لاستخدامها في نقل الكهرباء دون مقاومة وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن علماء أميركيين أنتجوا أول مادة "تقضي على فقدان الطاقة مع تحرك الكهرباء على طول السلك"، وهو ما يمثل "اختراقا علميا" قد يعني بطاريات تدوم لفترة أطول وشبكات طاقة أكثر كفاءة.

اضافة اعلان


والمواد التي يمكنها توصيل التيارات الكهربائية دون أي مقاومة، والتي تعرف بالموصلات الفائقة، كانت غير عملية إلى حد كبير لأنها تحتاج عادة إلى تبريد شديد، (حوالي 320 درجة فهرنهايت تحت الصفر)، وتعريضها لضغط شديد من أجل العمل.


من جهتها، قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن هذه المادة كان العلماء يطاردونها منذ أكثر من قرن، مشيرة إلى أن اكتشافها يمكن أن يؤدي إلى ظهور شبكات طاقة قادرة على نقل الطاقة بسلاسة، مما سيوفر ما يصل إلى 200 مليون ميغاواط يتم فقدانها حاليا بسبب المقاومة.


وتابعت: "يمكن أن تسهم أيضا في الاندماج النووي، وهي عملية طال انتظارها ويمكن أن تخلق طاقة غير محدودة، إضافة إلى استغلالها في القطارات عالية السرعة والمعدات الطبية.." 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
640b6ab14c59b767083dbbfa

هذه المدينة العربية هي الأنظف عالمياً!

20220529195726946

اكتشاف نوع جديد من السحالي في البيرو

4d0667843f

بالفيديو: طائرة تنجو بأعجوبة من الرصاص في بيروت

Screenshot_٢٠٢٣٠٣١٠_١٠١٣٠٤_Gallery-770x433

مختل نفسيا يدفع مراهقا نحو عجلات قطار في موسكو - فيديو

czo1MjoiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMzLzIwMjMzMTAxNDIyNjc5N0FTLmpwZyI7

شاهد زلزال يضرب ولاية قيصري وسط تركيا

alrasheedmedia-640b5c89443c9

حادث مروع.. شاهد قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل

أخبار متعلقة
مكافحة_الجراد_الصحراوي

شاهد.. بدء موسم بيع الجراد في السعودية

medium_2023-02-27-f337d4534d

فيديو.. تصرف غريب من مواطن سعودي أثناء احتراق سيارته

0540eff7-ضبع

قد يعاقب بغرامة مليونية.. القبض على سعودي بحوزته 'ضبع'

19-02-23-763567295

شاهد لحظة احتراق مركبة في السعودية

GettyImages-692061913

السعودية .. سيدة تقتحم بمركبتها أحد المحلات في سوق الجامعيين -فيديو

download

بالفيديو.. مشهد نادر لأسماك القرش بالقرب من شواطئ ‎ينبع في السعودية