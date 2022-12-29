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الخميس، 29-12-2022 01:43 م

ما حقيقة الصورة المذهلة لأعلى موجة في العالم؟

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الوكيل الإخباري - تداول مستخدمون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة مذهلة "لأمواج مرتفعة"، والتي قالت المنشورات إنها "الأعلى" في العالم بسبب وجود "أخدود عميق تحت سطح البحر".

وتظهر الصورة ما يبدو أنها تلال أو أمواج عالية.

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وجاء في التعليقات المرافقة على موقعي فيسبوك وتويتر "الأمواج الأعلى في العالم بسبب أخدود عميق جدا تحت سطح البحر بمنطقة نازاري، البرتغال".


وبعد التحقق من الصورة تبين أنها "مجرد لوحة"، إلا أن ذلك لم يحل دون انتشارها على أنها حقيقية.


ويظهر التفتيش عنها على محركات البحث أنها منشورة في نوفمبر من العام 2021 على موقع معني بالأعمال الفنية.


وبحسب ما جاء في الموقع، فإن الصورة هي عبارة عن مزج لاثنتي عشرة صورة التقطت في نازاري في البرتغال.

 

 

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