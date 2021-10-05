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الثلاثاء، 05-10-2021 02:06 م

مدفع القيصر الروسي يتصدر تصنيف أضخم المدافع في العالم

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الوكيل الاخباري- تصدر مدفع القيصر العملاق الذي يعد من أحد معالم الكرملين في موسكو تصنيف أكبر المدافع في العالم الذي أعدته مجلة Popular Mechanics.

وقد صنع مدفع القيصر من البرونز عام 1586 وهو قادر على إطلاق 600 كيلوغرام من الحجارة. ولم يشارك المدفع عيار 35 بوصة أبدا في العمليات الحربية وكانت الغاية منه، حسب القيصر بوريس غودونوف (1552 - 1605)، زرع الرعب في نفوس الناس والسفراء الأجانب.

وأراد نابليون عام 1812 أن يأخذ المدفع العملاق إلى باريس، لكن مشروعه باء بالفشل، إذ أنه اضطر إلى الهروب السريع من الكرملين وموسكو بضغط من نار الحرائق وقوات المارشال كوتوزوف الروسي.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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