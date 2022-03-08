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الثلاثاء، 08-03-2022 10:33 ص

اكتشاف مجمع رسم صخري قديم شمال غربي الصين

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء آثار موقع مجمع رسم صخري لحيوانات في جبل خهلان بمدينة شيتسويشان بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين، وفقاً لما ذكرته مديرية الآثار الثقافية الصينية.

وبحسب الفحص المبدئي، يمكن تصنيف اللوحات الصخرية المنحوتة على سطح حجر رملي رمادي الداكن إلى 11 مجموعة، ويمكن التعرف على أكثر من 30 صورة فردية بوضوح. حيث تصور اللوحات النابضة بالحياة والمحفوظة جيداً مشاهد ركوب وصيد وحيوانات مثل الأغنام والخيول والجمال، وكلها مصنوعة من خلال الحفر، حسب ما ذكرت وكالة «شينخوا» الصينية.

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ويعتبر جبل خهلان ممثلاً للرسوم الصخرية في شمالي الصين وحتى الآن، تم العثور على أكثر من 10 آلاف لوحة ومنحوت صخري تعود إلى ما بين 10 آلاف إلى 3000 عام.


ووفقاً للسلطات المحلية، يوفر الاكتشاف الأخير دليلاً قوياً على دراسة الحياة الاجتماعية والنمط الاقتصادي للبشر الأوائل، وقد تم تخطيط اللوحات الصخرية رقمياً ولاتزال أعمال البحث والحماية جارية.

 

البيان 

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