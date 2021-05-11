الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 02:38 م

مشهد مؤثر لطفل يلاحق جنازة والده في غزة .. 'الله يسهل عليك يابا'

غزه


الوكيل الإخباري - تداولت وسائل إعلامية فلسطينية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مؤثرا لطفل يودع والده الذي استشهد في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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ويظهر الفيديو طفلا يلاحق جنازة والده وهو في حالة من الذعر والحزن الشديدين لفقدانه.


وعندما وصل الطفل إلى مقدمة الجنازة حيث كان والده محمولا على الأكتاف، أخذ يناجي أبيه قائلا "الله يسهل عليك يابا".


وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء أمس الإثنين عن 26 شهيدا بينهم 9 أطفال إضافة إلى إصابة 103 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.


وأطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة منذ مساء الإثنين عشرات الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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