مشهد مرعب في السعودية لحظة سقوط مبنى في الجامعة بفعل الامطار

الوكيل الإخباري - تأثرت بعض مباني كلية البنات “مجمع الياسمين” التابعة لجامعة حفر الباطن ، بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة والتي صدر بشأنها تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.



ورصد مقطع فيديو تداول في مواقع التواصل الاجتماعي وجود تسرب لمياه الأمطار في أحد مباني الجامعة مما تسبب في سقوط سقف مبنى في جامعة حفر الباطن.

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المرصد

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