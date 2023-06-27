مشهد مرعب لشاب يقفز من حافلة وهي تسير بسرعة كبيرة في روسيا

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل داخل حافلة قرر القفز منها، بينما كانت تسير مع أبواب مفتوحة.



وقع الحادث، في مدينة أرخانغيلسك الروسية، وعلم من الإعلام المحلي الروسي أن الشاب أصيب بكسور.

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ويظهر الفيديو شابا يقف في الباص ويقترب من الباب ومن ثم يترجل بشكل عادي، كما يفعل في الوضع الطبيعي، لكنه قرر القيام بذلك هذه المرة والحافلة تسير بسرعة، مما أدى إلى إصابته بكسور.

وحاول شاب آخر الاقتراب لمعرفة ما حل بالشاب إلا أن السائق تنبه للأمر وأغلق الأبواب، فيما نجد الراكبون الآخرون لم يصدر عنهم أي رد فعل مفاجئ.



وقال السائق لاحقا إنه لم ينتبه إلى أن أبواب الحافلة مفتوحة.





In Arkhangelsk, Russia, for some reason, a passenger got off the bus at full speed.



He was hospitalized with fractures. Meanwhile in Russia.In Arkhangelsk, Russia, for some reason, a passenger got off the bus at full speed.He was hospitalized with fractures. pic.twitter.com/INIt2CfpuT June 26, 2023

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