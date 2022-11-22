مشهد يحبس الانفاس.. أسد يهاجم شخصا في السعودية وهذا ما حدث- فيديو

الوكيل الإخباري - انقض أسد على أحد الأشخاص بطريقة مفاجئة جعلته يسقط على الأرض بطريقة مروعة في السعودية .



وكان الرجل يقف في أمان وعندما اقترب منه الأسد حاول صرفه بعيدا عنه لكن الأخير انقض عليه بشكل مفاجئ.

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وحاول الرجل أن يدافع عن نفسه وسارع المتواجدون في المكان لنجدته حتى تمكنوا بالفعل من إنقاذه والسيطرة على الأسد. ولم يتضح من المقطع المتداول مكان الواقعة أو الإصابات التي نتج عن هذا الهجوم الشرس، إلا أن متداولو المقطع أكدوا أن الضحية كان مواطن.

صحيفة الصدى

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