مصر.. طفل كاد أن يتسبب في كارثة أول أيام عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - كاد طفل في مصر أن يتسبب بكارثة كبيرة بعد قذفه كيس دم به حجارة في وجه سائق على الطريق العام في محافظة الفيوم.



وتلقت قوات الأمن بلاغا بإصابة سائق تاكسي بإغماء خلال قيادته التاكسي الخاص به، ومروره من شارع دار الرماد بنطاق القسم، حيث قذفه أحد الأطفال بكيس ممتلئ بدماء الأضاحي وبداخله حجر أصابه مباشرة.

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وتوقفت السيارة بعد إصابة السائق فيما قام الأهالي بركن السيارة والاتصال بسيارة الإسعاف التي نقلت السائق إلى المستشفى بعدما أصيب بإغماء جراء إصابته في منتصف رأسه مباشرةً، فيما فر الطفل هاربا.

المصدر - لبنان 24



