معجون الطماطم يُغلق طريقا في بريطانيا

الوكيل الإخباري - اضطرت السلطات إلى إغلاق طريق أساسي ممتد على مسافة 23 ميلاً على إثر اصطدام بين شاحنتين، أدى إلى انسكاب معجون الطماطم على الطريق الإسفلتي في مشهد يستذكر أفلام الرعب الدموية.

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وأدى حادث اصطدام بين شاحنتين قرب تقاطع أوفورد على الطريق A14 المتجه غرباً من كامبريدج إلى برامبتون إلى حدوث ازدحام وتأخير كبيرين، إذ أُغلق الطريق للقيام بالإصلاحات الطارئة.



وفي هذا السياق، غردت شرطة كامبريدج شاير، قائلةً، "ما بدا أنه مشهد من فيلم رعب ليس في الواقع إلا آلاف الطماطم المسحوقة. فالحادث الذي وقع على الطريق A14 في غودمانشستر مساءً، حصل بين شاحنتين مزودتين برافعة وكانت إحداهما تنقل أطناناً من زيت الزيتون والطماطم".



وأكدت وحدات شرطة الطرق في بيدفوردشاير وكامبريدجشاير وهيردفوردشاير انخراط شاحنتين في الحادثة.



وأفادت الشرطة عن إصابة أحد السائقين بجروح طفيفة، ولكنه غادر المستشفى .

وأضافت دائرة الشرطة أنه فُتح تحقيق في ملابسات الحادث.

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