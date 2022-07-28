مقاطع فيديو متداولة لفيضانات هائلة وصافرات انذار في امارة الفجيرة

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر مقاطع فيديو لفيضانات مخيفة ضربت الأسواق والمنازل والمستشفيات في امارة الفجيرة والشارقة .



ودعت وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة الاماراتية السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة وأكدت إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد.



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حفظ الله اهلها من كل سوء ..#الامارات pic.twitter.com/o2f4qm0cDe تعرضت امارة الفجيرة وما حولها الى هطول امطار غزيرة جدا تركت بعدها فيضانات أدت الى غرق بعض المناطق في الامارة..حفظ الله اهلها من كل سوء .. #منخفض_السيل_الخصيب July 28, 2022

فيضانات أمارة الفجيرة البارحة الله يحمي شعب الامارات ويحفظهم من كل شر pic.twitter.com/jAY9dnuOYC July 28, 2022

وكانت قد اطلقت إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الاربعاء صافرات الإنذار بالتزامن مع ما تتعرض له الإمارة من موجات مُتتابعة من الامطار الرعدية الغزيرة والسيول الجارفة.



يذكر ان الامارات تشهد أمطار كثيفة تسببت في حدوث سيول وفيضانات ، وسط تحذيرات من السلطات بالابتعاد عن مجاري الأودية.