مقاطع فيديو متداولة لفيضانات هائلة وصافرات انذار في امارة الفجيرة

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر مقاطع فيديو لفيضانات مخيفة ضربت الأسواق والمنازل والمستشفيات في امارة الفجيرة والشارقة .
ودعت وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة الاماراتية السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة وأكدت إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد.
#الامارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الفجيرة #خورفكان #فيضانات المفروض بعد هذه الحالة الجوية بوخالد يستدعي المقاولين الي نفذوا الصرف والبنية التحتيه واخذوا المليارت ويحطهم بالسجن عسب يكونوا عبره لغيرهم pic.twitter.com/4N2E6kYjDG— AL ASKARI (@alaskari69) July 28, 2022
تعرضت امارة الفجيرة وما حولها الى هطول امطار غزيرة جدا تركت بعدها فيضانات أدت الى غرق بعض المناطق في الامارة..— أمطار عُمان 🇴🇲 (@rains_oman) July 28, 2022
حفظ الله اهلها من كل سوء ..#منخفض_السيل_الخصيب #الامارات pic.twitter.com/o2f4qm0cDe
فيضانات أمارة الفجيرة البارحة الله يحمي شعب الامارات ويحفظهم من كل شر pic.twitter.com/jAY9dnuOYC— tareq alkohof (@jordanman40) July 28, 2022
الإمارات 🇦🇪— 🇰🇼sahab سحاب 🇰🇼 サハブ (@sahabnews1) July 28, 2022
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مياه الأمطار تغرق ممرات مستشفى الفجيرة .
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..#الفجيرة #امطار_الخير #امطار#امطار_الامارات #الحالة_الجوية pic.twitter.com/U1DCzFSmdR
متداول اطلاق صافرات انذار في #الفجيرة #الامارات #بحر_العرب #روايح_2022 #خريف_ظفار_2022 pic.twitter.com/hzEni5yaJs— سلمان الفارسي SALMAN ALFARSI🇴🇲 (@s_h_alfarsi) July 27, 2022
يذكر ان الامارات تشهد أمطار كثيفة تسببت في حدوث سيول وفيضانات ، وسط تحذيرات من السلطات بالابتعاد عن مجاري الأودية.