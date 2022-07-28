الخميس 28-07-2022
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الخميس، 28-07-2022 02:15 م

مقاطع فيديو متداولة لفيضانات هائلة وصافرات انذار في امارة الفجيرة

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر مقاطع فيديو لفيضانات مخيفة ضربت الأسواق والمنازل والمستشفيات في امارة الفجيرة والشارقة .

ودعت  وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة الاماراتية  السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة وأكدت  إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد.

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وكانت قد اطلقت  إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الاربعاء صافرات الإنذار بالتزامن مع ما تتعرض له الإمارة من موجات مُتتابعة من الامطار الرعدية الغزيرة والسيول الجارفة.

 


يذكر ان الامارات تشهد  أمطار كثيفة تسببت في حدوث سيول وفيضانات ، وسط تحذيرات من السلطات بالابتعاد عن مجاري الأودية.

 

 

 




 

 


 

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