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الأربعاء، 20-09-2023 03:00 م

مقطع يخطف القلوب .. لوعة أم ليبية تبحث عن اطفالها تحت الركام : "ولو جثة واحدة يارب"

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الوكيل الاخباري- تصدر مقطع فيديو مؤثر لأم ليبية تبحث عن عائلتها تحت الانقاض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا .

ووثق مقطع الفيديو المتداول ، ام ليبية تزيل الاحجار لتبحث عن اطفالها وعائلتها تحت الركام قائلة بكلمات تدمي القلوب :" ياربي بدي اشوفهم لو جثة .. لو القى جثة وحدة يارب .. اشوفهم واحتضنهم لو اقدر اشيل الركام بايدي ياربي ساعدنا  .. بدي ادفنهم وارتاح  .. ياربي رحمتك " 

وكان قد ضرب اعصار دانيال مدينة درنة الليبية وتسبب بالاف الضحايا وتدمير الاف المنازل .

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