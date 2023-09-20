مقطع يخطف القلوب .. لوعة أم ليبية تبحث عن اطفالها تحت الركام : "ولو جثة واحدة يارب"

الوكيل الاخباري- تصدر مقطع فيديو مؤثر لأم ليبية تبحث عن عائلتها تحت الانقاض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا .



ووثق مقطع الفيديو المتداول ، ام ليبية تزيل الاحجار لتبحث عن اطفالها وعائلتها تحت الركام قائلة بكلمات تدمي القلوب :" ياربي بدي اشوفهم لو جثة .. لو القى جثة وحدة يارب .. اشوفهم واحتضنهم لو اقدر اشيل الركام بايدي ياربي ساعدنا .. بدي ادفنهم وارتاح .. ياربي رحمتك "



وكان قد ضرب اعصار دانيال مدينة درنة الليبية وتسبب بالاف الضحايا وتدمير الاف المنازل .

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