منحوتات عملاقة ترحب بسكان نيويورك-صورة

الوكيل الإخباري - أربع عشرة منحوتة ملونة ترتفع في ميدتاون؛ القلب النابض لمانهاتن في نيويورك سيتي. وهذه المنحوتات العملاقة من توقيع الفنان سانتي فلوريس اختارها على شكل أكف ملوّحة ترحب بالمارة في حي «غارمنت سيتي» في نيويورك.



ويشكل العرض، وفقاً لما جاء في تقرير متلفز لموقع «سي بي إس نيوز»، جزءاً من معرض للفنان فلوريس. وتتسم كل من الأكف المرفوعة بالتصميم عينه من ناحية الشكل والوضعية الدالة على الترحيب والتحية إلا أن كلاً منها يتفرد بما يوحي بلون بشرة مختلف، إضافة إلى علامات ورسومات على كل يد. ويمثل ذلك بحسب ما لفت التقرير إشارة بالتنوع الذي تحظى به المدينة.

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وتضفي المنحوتات الملونة والغريبة روحاً من البهجة إلى المدينة وقد أبدى الجميع استمتاعه بها وبالفكرة التي وراءها، علماً أنها تقف كتذكار يشير إلى الوحدة ضمن التنوع ويلفت إلى أهميتها بأسلوب فني تشكيلي مبتكر يؤكد فلوريس على أنها رسالة مقصودة. وقد شوهد العديد من المارة الذين يقيمون ويمرون بالحي المزدان بالأعمال الفنية وهم يلوحون بالمقابل وبوجوه مبتسمة.





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