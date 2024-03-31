الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 31-03-2024 12:36 م

من فوق جسر.. سائق يلتقط مشهداً مرعباً عن قرب لإعصار في البرتغال

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الوكيل الإخباري - وثق سائق كان يعبر جسر "فاسكو دا غاما" في العاصمة البرتغالية لشبونة ظاهرة مناخية غير عادية، قالت وسائل الإعلام إنها ربما تكون إعصاراً أو عموداً مائياً.

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وأظهر الفيديو ما يشبه الإعصار أو الدوامة ترتفع من أسفل الجسر في العاصمة البرتغالية إلى أعلى، وسط حالة جوية غير مستقرة وانتشار للغيوم سماء المدينة.

وتمت مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت صفحة BestWeather أنه إعصار، مشيرة إلى أنه ينتمي لنوع معين من العواصف الرعدية.

 

 

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