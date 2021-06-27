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الأحد، 27-06-2021 09:44 ص

موجة حر تاريخية تجتاح المناطق الشمالية الغربية بأمريكا

درجة حراره


الوكيل الإخباري - اجتاحت موجة حر تاريخية المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي بالولايات المتحدة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير أمس السبت في الوقت الذي نبه فيه المسؤولون المحليون السكان إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات بينما طلبت شركات الكهرباء من المستخدمين الحد من الاستهلاك.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه تم تحذير ولايتي واشنطن وأوريجون ومناطق من ولايات أيداهو ووايومنج وكاليفورنيا من الحرارة المفرطة حيث ارتفعت درجات الحرارة ما بين 20 إلى 30 درجة فهرنهايت فوق المتوسط في جميع أنحاء المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل.


وأضافت الهيئة "من المرجح أن تكون هذه الموجة من أشد وأطول موجات الحر في التاريخ المسجل للمنطقة الداخلية بالشمال الغربي".


وقالت الهيئة إن من المتوقع تسجيل عشرات من درجات الحرارة القياسية اليومية في جميع أنحاء المنطقة.


وقالت شركة باسيفيك باور ، التي تخدم عشر ولايات ، في بيان إنها لا تتوقع حدوث انقطاع للكهرباء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لكنها طلبت من العملاء التقليل من استخدام الكهرباء أثناء موجة الحر.

 

البيان


 




 

 


 

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