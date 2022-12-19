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الإثنين، 19-12-2022 09:20 ص

نشطاء مناخ يحتجون ضد استخدام مدافع الثلج في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - نظم نشطاء مناخ في ألمانيا احتجاجا ضد استخدام مدافع الثلج على منحدرات التزلج خلال تجمع حاشد يوم الأحد في جارميش-بارتنكيرشن، مشيرين إلى تأثيرها على البيئة.

وتجمع أعضاء مجموعة "ماونتين وايلدرنيس" للحفاظ على البيئة في محطة تلفريك هوسبورج في منطقة جارميش كلاسيك للتزلج، للفت الانتباه إلى كمية الطاقة والمياه التي تستهلكها معدات صنع الثلج.

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وحمل العديد منهم ملصقات كتب عليها "إهدار الطاقة- بدون وجودنا!"
وأراد النشطاء، في الأصل، كتابة لافتة سلام كبيرة وشعار على منحدر التزلج باستخدام طلاء قابل للتحلل، لكن هذا فشل بعد أن فشلت التكنولوجيا في العمل وسط الطقس شديد البرودة.


وتمكن المتظاهرون من وضع علامة سلام، لكن دون إضافة عبارة "وفر الطاقة".
وقال متحدث باسم المنظمة إن الطلاء لا يخرج من فتحات الرش عند درجات حرارة تقل عن 16 درجة مئوية.


ومع ذلك، فقد فضت الشرطة المسيرة التي شارك فيها 10 أشخاص قائلة إنها غير مرخصة.


واتهمت الشرطة المنظمين بارتكاب جنحة بموجب قانون التجمع. وقال متحدث باسم الشرطة إنهم قد يواجهون غرامة تصل إلى 3000 يورو (3170 دولارا).

 

البيان 

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