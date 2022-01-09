نصائح للتعامل مع الطفل العنيد كثير البكاء

الوكيل الإخباري - نصائح ذهبية للتعامل مع الطفل العنيد كثير البكاء، سنحاول من خلال السيطرة على صفاتان وهما العناد والبكاء الشديد، فعلى الرغم من أن لكل منهما أسباب مختلفة في علم النفس، إلا أن معظم الدراسات المهتم بالأطفال رجحت أن صفة العناد هي سلوك يكتسبه الطفل منذ مراحله العمرية المبكرة، أما بالنسبة عن البكاء فهو وسيلة قد يستخدمها الطفل للتعبير عن مشاعره الداخلية ثم تتطور معه لتكون إحدى أدواته لتحقيق رغباته.





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كوني مستمعة جيدة لطفلك

تخلي عزيزتي الأم عن أسلوب التعنيف والصراخ مع طفلك العنيد كثير البكاء، فهو من الأطفال التي تميل إلى المجادلة حول موضوع النقاش، كما أن يتميز بأن لديه آراء قوية في بعض الأحيان وإصرار شديد على على تنفيد طلباته، لذا اتبعي أسلوب الحوار البناء معه للحديث حول ما يزعجه حتى النهاية، كي تستطيعين توجيه طريقتك في التعامل معه بهدوء، فهذه إحدة النصائح الذهبية للتعامل مع الطفل العنيد.

شاركي طفلك أنشتطته المفضلة

تمتعي عزيزتي الأم بقضاء وقت لطيف يوميا مع طفلك العنيد كثير البكاء، فلا مانع من تخصيص وقت لا يقل عن ساعة يوميا لمشاركته أنشطته المفضلة، فهذه إحدى النصائح الذهبية التي ستساهم في القضاء على صفة العناد في سن مبكر.

اعتمدي على أسلوب التخيير

يعتبر أسلوب التخيير من أفضل الطرق التي ستساعد طفلك على أن يكون متعاونا، وستجعله يشعر بأنه صانع قرار وسيزداد إحساسه بالحرية والسيطرة على الأمور، فعلى سبيل المثال يمكنك تخيير طفلك بين أنواع الفواكة التي يرغب في تناولها أو إعطائه الحرية في اختيار اللعبة التي يفضلها، فهذا إحدى النصائح الذهبية للتعامل مع الطفل العنيد كثير البكاء.

اظهري احترامك لطفلك

امتنعي عزيزتي الأم عن توبيخ طفلك العنيد شديد البكاء أمام المحيطين سواء خارج أو داخل المنزل، بل عليك وضع قوانين ثابتة لجميع الأطفال من دون استثناء، كي يشعر طفلك العنيد بالثقة بالنفس وأنه مثل باقي أخواته معرض للثواب والعقاب من دون أي تحيز، فهذه إحدى النصائح الذهبية للتعامل مع الطفل العنيد شديد البكاء.

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