السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

"الوطني لحقوق الإنسان" يرصد المسيرات التضامنية مع غزة

حماس تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى المدنيين فور تهيئة الظروف المناسبة

330 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الاردن اليوم السبت

الموقع 512.. قاعدة أميركية سرية كشفتها الاحداث في قلب صحراء النقب

الصحة العالمية: العاملون في الصحة والمرضى بغزة يقضون الليل بالظلام والخوف

وزير الاتصالات الفلسطيني: فلسطين تتفاوض على خدمات ستارلينك لاستعادة الاتصال في غزة

ماسك يرد على المطالبات الدولية بتوصيل الانترنت الفضائي للقطاع

مصر: لا نتحمل مسؤولية عوائق دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

صحة غزة تدعو طلاب الطب والمتقاعدين بالتطوع فوراً

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 311 جندياً خلال معركة طوفان الأقصى

عاجل

الموقع 512.. قاعدة أميركية سرية كشفتها الاحداث في قلب صحراء النقب

السبت، 28-10-2023 03:39 م

نفّذ عمليات سطو مسلح ونشر الرعب في ليبيا.. بـ'بندقية أطفال'

e266a8c5198db404c68fd8a70063dc70


الوكيل الإخباري - ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا القبض على شخص يمتهن السطو بقوة السلاح وسلب أغراض الناس الشخصية باستخدام بندقية بلاستيكية "لعبة أطفال".

اضافة اعلان

وأضافت أن عناصر الشرطة تحركوا على الفور إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات، حيث تمكن أعضاء التحريات من الحصول على مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يوضح مواصفات المركبة المطلوبة، ومن خلال التحريات تم ضبط المركبة بجوار سوق الحديقة وعلى متنها أحد الأشخاص.

كما أضافت أنه وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور على بندقية بلاستيكية لعبة أطفال، وتم الانتقال بالمشتبه به إلى المركز.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1122814-638339048410090966

سرقة واحتيال... سائحة تقع ضحية قرد في بالي - فيديو

20231024152388H9

طيار حاول إطفاء طائرة بالجو بعد إصابته بانهيار عقلي في أمريكا

WhatsApp Image 2023-10-23 at 4.09.13 PM

أحدث عجائب وغرائب الأخبار في العالم

four-cupcakes-many-empty-multicolored-molds_696657-6432

خطوة يجب القيام بها قبل أول استعمال لقوالب السيليكون

Doc-P-1120652-638334320351193418

لسداد الديون... طرح صحيفة شهيرة جداً للبيع في بريطانيا

image

تظاهر بأنه تمثال لسرقة مركز تجاري في وارسو

أخبار متعلقة
6516bb3e4236046754779896

بعد إثارتها الرعب في ليبيا.. كشف حقيقة "غيلان درنة" بعد الكارثة المفجعة - صور