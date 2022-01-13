هبوط اضطراري لطائرة سودانية في مطار الأقصر بعد حريق في محركها

الوكيل الإخباري - اضطرت طائرة تابعة لطيران بدر السوداني لهبوط اضطراري بمطار الأقصر الدولي، مساء يوم الأربعاء، لطائرة قادمة من الخرطوم ومتجهة إلى تركيا بعد حدوث عطل في أحد محركاتها واشتعال النيران فيه.





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وقالت مصادر بمطار الأقصر إن الطائرة كانت تقل 140 راكبًا وتم إجلاء الركاب من الطائرة ونقل الطائرة للمنطقة المعزولة في المطار التعامل معها من خلال قوات الحماية المدنية.



وأوضح المصادر أن أحد محركات الطائرة تعرض لعطل مفاجئ واشتعلت النيران في المحرك ليقرر قائد الطائرة الهبوط في مطار الأقصر الدولي باعتباره أقرب مطار من موقع الطائرة وذلك بعد إبلاغ برج المراقبة بالمطار.



تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مطار الأقصر تحسبًا لأية تطورات وانتقال قوات الأمن وتم التعامل مع الموقف والسيطرة على الحريق المحدود بمحرك الطائرة.

المصري اليوم