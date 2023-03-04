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السبت، 04-03-2023 01:13 م

وجها لوجه.. شاهد فيديو يرصد لحظة اصطدام قطارَي اليونان

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الوكيل الإخباري - كشفت لقطات مروعة التقطتها كاميرات المراقبة، عن لحظة اصطدام قطارين في اليونان في حادث مرعب أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا في أسوأ مأساة للسكك الحديدية في البلاد.

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وحسب صحيفة “الديلي ميل” التي بثّت الفيديو المروع، يُظهر مقطع الفيديو، قطارًا قادمًا بسرعة، بينما كان هناك قطار آخر في مقابله، واشتعلت كرة نارية ضخمة، وارتفعت مئات الأقدام في الهواء فور وقوع الاصطدام الوحشي، مما أدى إلى اشتعال النيران التي حوّلت عربتين كاملتين إلى حطام مشتعل.

وحسب الصحيفة، فقد تحطمت عربتان، واشتعلت النيران في العربة الثالثة حتى وصلت درجة الحرارة إلى 1300 درجة مئوية عندما اصطدم قطار ركاب وقطار شحن ببعضهما في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بالقرب من مدينة لاريسا بوسط البلاد.

 

وكانت إدارة الإطفاء قد رفعت في وقت سابق عدد القتلى إلى 43، مضيفة أن 57 شخصًا ما زالوا في المستشفى؛ ستة منهم في العناية المركزة، بينما كان العديد في عداد المفقودين.

 

 

 

 

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