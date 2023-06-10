السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 10:31 ص

شاهد احتفال أم وابنتها بتخرجهما في يوم واحد من جامعة في السعودية

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة احتفال أم وابنتها بتخرجهما في يوم واحد من جامعة القصيم السعودية. 

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ويظهر في الفيديو الأم وابنتها وهما يرتديان زي التخرج الرسمي وإحداهما تحمل هدايا، ويستقبل ابن السيدة والدته وشقيقته داخل الجامعة للاحتفال معهما.


وقد لاقى المقطع إعجاباً وإشادة من قِبَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على حرص الأم على استمرارها في التعليم.

 

 

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