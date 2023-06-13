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الثلاثاء، 13-06-2023 08:07 ص

فيديو "الكائن الفضائي" يثير موجة سخرية عارمة على مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة سخرية على مقطع فيديو "مركب" عن رصد السلطات الأميركية لمخلوق فضائي في لاس فيغاس، كان يتنزه على ما يبدو وسط الظلام الدامس على كوكب الأرض، وسط سخرية عارمة من القصة.

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ويظهر الفيديو المتداول كائنا غريبا بصدد التحرك بطريقة مريبة، قيل إنه هبط من صحن طائر في مدينة لاس فيغاس.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه "لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض"، وذلك ردا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأميركي أنه أسقطها مؤخرا.


كما نفت لاحقا المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، وجود برنامج أميركي سري يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.


يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لا تزال تعمل على تحديد طبيعة وهدف الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها مؤخرا. وأظهر استطلاع سابق أن نسبة 19% من العلماء في الولايات المتحدة يؤمنون بوجود اتصالات مع الأطباق الطائرة.

 

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