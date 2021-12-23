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الخميس، 23-12-2021 01:22 م

وفاة المدون الكويتي عبدالله بدر المطرقة في ظروف غامضة

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الوكيل الإخباري - وافت المنية أمس الأربعاء المدوّن الكويتي عبدالله بدر المطرقة صاحب حساب "أدهم الكويت"، بعد صراع مع المرض، وفق ما ذكر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، مع بقاء ظروف وفاته غامضة.

ونعى الراحل عدد من الشخصيات على رأسهم النائب في مجلس الأمة الدكتور عبدالكريم الكندري الذي غرّد عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلاً: "خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة عبدالله بدر المطرقة، وأسأل الله العلي العظيم أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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