5 عادات مضرة تخل عنها قبل الثلاثين

الوكيل الإخباري - يمتلك الكثير منا خطة يحلم بتحقيقها في المستقبل، لكن المشاغل اليومية تحول دون تحقيق أغلب هذه الخطط والأحلام.



وبالنسبة لهؤلاء الذين لم يصلوا بعد إلى سن الـ30، قد تمثل السن دافعاً لهم لتحقيق هذه الأحلام قبل الوصول إلى هذا العمر الفاصل.

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1- دعم الموضة السريعة

مساوئ الموضة السريعة معروفة للعالم؛ فالعمال يعيشون أوضاعاً غير آدمية والمصانع لها تأثير ضار للبيئة، لذلك ينصح المهتمون بالبيئة وخبراء الموضة دوماً بعدم شراء هذه الملابس.



2- تضييع العطلات الأسبوعية

بعد أسبوع عمل شاق يميل أغلبنا لتفضيل الراحة في عطلة نهاية الأسبوع بدلاً من الخروج والتنزه خارج المنزل.

ينصح الموقع بأهمية البحث عن هواية لا تتضمن الكمبيوتر نمارسها في نهاية الأسبوع لإضافة التجديد إلى روتين الحياة اليومي.

3- التدخين

أضرار التدخين لا تغيب على أحد، ومع ذلك يواجه المدخنون صعوبة في الامتناع عن هذه العادة السيئة.

من بعد الثلاثين يشهد الجسم تغييرات صحية كثيرة، فصحة الجسد في العشرين تختلف عن الثلاثين، لذلك يمكن أن تستغل هذه الفرصة للتوقف عن التدخين.

4- صداقات لا تفيد

بمرور الوقت تقل صداقاتك، وتجد أن علاقاتك بأصدقاء الجامعة والمدرسة لم تعد كما كانت وهو أمر طبيعي، لذلك عليك التوقف عن محاولة إحياء علاقات لم تعد كما كانت وتستهلك وقتاً ومجهوداً دون طائل.



5- الأكل غير الصحي

في سن العشرين لا يهم كثيراً التزامك بتناول طعام صحي، لأن الجهاز الهضمي يكون في أوج صحته، وقد تجد أشخاصاً يأكلون طعاماً غير صحي ويتمتعون بجسد رشيق، ولكن الثلاثينيات لا ترحم أحداً، لذلك عليك باللجوء إلى أنظمة غذائية أكثر صحة وممارسة الرياضة.

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