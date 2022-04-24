الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

حقيقة وجود مطعم يبيع لحم الحمير في الأردن

تراجع الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن

الأوقاف: العمل جارٍ على فرز طلبات الحج ومن المُبكر الحديث عن القرعة

وزارة الثقافة: تأجيل الفعاليات الثقافية ضمن "رمضانيات" اليوم

كيف يتم احتساب تعويض الدفعة الواحدة لمن يرغب بسحب اشتراكات الضمان ؟

انتخاب رؤساء مجالس المحافظات - أسماء

العمل ترد على نقابة عاملات المنازل حول تأخير معاملات الاستقدام

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب

3 إصابات بحريق مصنع بلاستيك في الزرقاء

ضمان الاستثمار: استقرار تصنيف الأردن السيادي حول B

الأحد، 24-04-2022 02:44 م

5 عادات مضرة تخل عنها قبل الثلاثين

173-162313-damaging-habits-should-break-before-you-turn-30-3


الوكيل الإخباري - يمتلك الكثير منا خطة يحلم بتحقيقها في المستقبل، لكن المشاغل اليومية تحول دون تحقيق أغلب هذه الخطط والأحلام.

وبالنسبة لهؤلاء الذين لم يصلوا بعد إلى سن الـ30، قد تمثل السن دافعاً لهم لتحقيق هذه الأحلام قبل الوصول إلى هذا العمر الفاصل.

اضافة اعلان

 

1- دعم الموضة السريعة
مساوئ الموضة السريعة معروفة للعالم؛ فالعمال يعيشون أوضاعاً غير آدمية والمصانع لها تأثير ضار للبيئة، لذلك ينصح المهتمون بالبيئة وخبراء الموضة دوماً بعدم شراء هذه الملابس.

 

2- تضييع العطلات الأسبوعية
بعد أسبوع عمل شاق يميل أغلبنا لتفضيل الراحة في عطلة نهاية الأسبوع بدلاً من الخروج والتنزه خارج المنزل.
ينصح الموقع بأهمية البحث عن هواية لا تتضمن الكمبيوتر نمارسها في نهاية الأسبوع لإضافة التجديد إلى روتين الحياة اليومي.

 

3- التدخين
أضرار التدخين لا تغيب على أحد، ومع ذلك يواجه المدخنون صعوبة في الامتناع عن هذه العادة السيئة.
من بعد الثلاثين يشهد الجسم تغييرات صحية كثيرة، فصحة الجسد في العشرين تختلف عن الثلاثين، لذلك يمكن أن تستغل هذه الفرصة للتوقف عن التدخين.

 

4- صداقات لا تفيد
بمرور الوقت تقل صداقاتك، وتجد أن علاقاتك بأصدقاء الجامعة والمدرسة لم تعد كما كانت وهو أمر طبيعي، لذلك عليك التوقف عن محاولة إحياء علاقات لم تعد كما كانت وتستهلك وقتاً ومجهوداً دون طائل.

5- الأكل غير الصحي
في سن العشرين لا يهم كثيراً التزامك بتناول طعام صحي، لأن الجهاز الهضمي يكون في أوج صحته، وقد تجد أشخاصاً يأكلون طعاماً غير صحي ويتمتعون بجسد رشيق، ولكن الثلاثينيات لا ترحم أحداً، لذلك عليك باللجوء إلى أنظمة غذائية أكثر صحة وممارسة الرياضة.

 

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mqm-brhym

في مشهد يحبس الأنفاس .. جموع المعتمرين حول الكعبة خلال العشر الأواخر

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

معمر برازيلي يدخل غينيس لعمله في شركة واحدة طيلة 84 عاما - صورة

1280px-Operating_theatre

أنقذ حياتها لساعات فقط.. أب يتبرع لابنته بنصف كبده في أمريكا

1007868

محاكمة منتحل صفة ضابط شرطة في مصر

image

سقوط نخلة على سيارة سعودي أثناء سيره في الرياض

مب قث تع ري

مشهد مرعب.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب في مصر