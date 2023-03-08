5 نساء ساهمن في تغيير عالم التقنية

الوكيل الإخباري - يصادف اليوم يوم “إيدا لوفليس” وهو احتفال دولي بالإنجازات البارزة للمرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



قامت سو تشارمان أندرسون بتأسيس يوم إيدا لوفليس في عام 2009، بعد أن أدركت أن النساء في مجال التكنولوجيا لا يتم تسليط الضوء عليهن كثيراً، وكان هدفها هو رفع مكانة المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.





فيما يلي مجموعة من النساء اللواتي أثرن في عالم التكنولوجيا، وفق ما أورد موقع “غلوبال أبتيستينغ” الإلكتروني:

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إيدا لوفليس.. أول مبرمجة كمبيوتر في العالم

إيدا هي ابنة الشاعر الرومانسي اللورد بايرون وزوجته آنا إيزابيلا بايرون. ظهرت موهبتها الرياضية في بدايات حياتها، وأدت مهاراتها واهتمامها بالآلات، إلى علاقة عمل مع مخترع المحرك التحليلي، تشارلز باباج. المحرك التحليلي هو جهاز معقد لم يتم إنشاؤه في الواقع، ولكنه يشبه الكمبيوتر الحديث. نتيجة لعملها في المشروع، حصلت إيدا على لقب "أول مبرمجة كمبيوتر في العالم". كانت ملاحظات لوفليس حول المحرك التحليلي هي التي استخدمها آلان تورينج كشكل من أشكال الإلهام لعمله على أول كمبيوتر حديث في الأربعينيات.

هيدي لامار.. مخترعة شبكة وايفاي

كانت هيدي مخترعة وممثلة أفلام، علمت نفسها بنفسها، وحصلت على براءة اختراع في عام 1942 عن "نظام الاتصال السري" الذي صممته بمساعدة الملحن جورج أنثيل. كان القصد من هذا النظام أن يكون وسيلة لإخراج الطوربيدات الموجهة بالراديو من مسارها أثناء الحرب، ولكن الفكرة ألهمت في النهاية تقنيات وايفاي و جي بي إس وبلوتوث المستخدمة بشكل شائع اليوم.



آني إيسلي.. عالمة صواريخ تابعة لناسا

كانت آني عالمة صواريخ في وكالة ناسا ورائدة للتنوع الجنساني والعرقي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. عندما تم تعيينها، كانت واحدة من أربعة موظفين سود فقط في المختبر. بعد 34 عاماً، ساهمت في العديد من البرامج كعالمة كمبيوتر، وألهمت الكثيرين من خلال مشاركتها الحماسية في برامج التوعية. وضع عمل إيسلي الحيوي في مشروع صاروخ سنتور أثناء وجودها في وكالة ناسا الأسس لإطلاق مكوك الفضاء في المستقبل.



راديا بيرلمان.. “أم الإنترنت”

كان اختراع راديا، الملقبة بـ"أم الإنترنت"، للخوارزمية الكامنة وراء بروتوكول Spanning Tree (STP)، مفيداً في جعل الإنترنت اليوم ممكناً.

وكان لعملها تأثير كبير على الطريقة التي تنظم بها الشبكات البيانات الذاتية وتنقلها، ووضع القواعد الأساسية لحركة الإنترنت في مكانها الصحيح. ألقت راديا محاضرات في جميع أنحاء العالم، ولا تزال تعمل كمبرمجة كمبيوتر ومهندسة لدى شركة ديل إي إم سي.

إليزابيث فينلر.. محرك البحث الأصلي

بين عامي 1972 و1989، أدارت إليزابيث مركز معلومات الشبكة في كاليفورنيا، والذي كان يشبه إلى حد ما محرك غوغل. كان مركز معلومات الشبكة في كاليفورنيا، هو المكان الأول الذي نشر الموارد والأدلة للإنترنت، حيث طور مجلدات "الصفحات البيضاء" و "الصفحات الصفراء" الأصلية. طورت مجموعتها أيضاً مخطط تسمية المجال لـ .com ، .edu ، .gov ، .net ، وغيرها الكثير التي نستخدمها بشكل شائع اليوم.

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