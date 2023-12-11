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الإثنين، 11-12-2023 11:17 ص

8 كلغ ذهب و 6 ملايين ليرة بحفل زفاف تثير الانتقادات في تركيا - صور

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الوكيل الإخباري - في حفل زفاف بتركيا، قام العريس وهو نجل رجل أعمال ثري بتسليم حقيبة مليئة بالذهب للعروس أمام المدعويين وعدسات الكاميرات التي كانت توثّق تلك اللحظة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وأن كمية الذهب بلغت 8 كيلوغرامات.

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وقد تفاعل المشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع المشاهد التي انتشرت من الزفاف، وانقسمت التعليقات بين من عارض تسليم العروس حقيبة مليئة بالذهب باعتبار أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية منذ سنوات، وبين من وجد في تلك الحقيبة هدية شخصية وأمراً خاصاً لا يجب انتقاد حدوثه.

ولم يقتصر حفل الزفاف على الحقيبة المليئة بالذهب فحسب بل قام الحاضرون أيضاً بتقديم كمياتٍ كبيرة من المال للعروسين وقاموا بوضعها في ذات الحقيبة المليئة بالذهب، وبلغت كمية الأموال 6 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 208 آلاف دولارٍ أميركي.



 

 

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