أسد يقتل حارسه في نيجيريا

الوكيل الإخباري- لقي حارس أسود في نيجيريا مصرعه، بعدما انقض عليه أسد جائع محاولاً التهامه، وفقاً لما ذكرته "بي بي سي".



ويعمل الضحية حارساً لحديقة حيوان ا لحياة البرية بالمكتبة الرئاسية، المملوكة للرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو في أبيوكوتا.

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وبحسب تفاصيل الواقعة، تعرض الحارس للعض في رقبته، بعد اصطحاب الضيوف إلى القفص، حيث فشل في تأمين أقفال حظيرته، عندما ذهب لإطعام الأسد.



وقال المتحدث باسم الشرطة أومولولا أودوتولا في بيان "إن الأسد ألحق إصابات مميتة في رقبة الرجل".



وأشار إلى أنه تم إطلاق النار على الأسد في محاولة لإنقاذ الحارس، إلا أن إصابة الرجل كانت بالغة، وفارق الحياة على الفور.



مخالفة.. أودت بحياته

وشددت حديقة الحياة البرية في بيانها على أنه "من المهم الإشارة إلى أن هذا النشاط يقع خارج نطاق روتين التغذية المعتاد في الحديقة".



ووصفت الشرطة الضحية أنه مدرّب للتعامل مع الأسود، لكنه لم يحصل على الإذن باصطحاب الضيوف إلى مكان الإغلاق.



وأضافت أن الضحية "أهمل بلا مبالاة تأمين الأقفال، وتحصين حظيرة الأسد، قبل الاقتراب من القفص لإطعامه".

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