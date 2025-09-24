الأربعاء 2025-09-24 11:39 ص
 

أين يجب تركيب الإطارات الجديدة؟ خبراء يوضحون لضمان الأمان والثبات

ا
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-09-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   لا يقتصر الحفاظ على سلامة السيارة على المحرك والتقنيات الحديثة فحسب، بل تشمل أيضًا عناصر أساسية مثل الإطارات، التي تُعد نقطة الاتصال الوحيدة بين السيارة والطريق، مما يجعل حالتها وموضعها أمرًا بالغ الأهمية.

اضافة اعلان


عند تغيير الإطارات، يُطرح دائمًا السؤال: أين يُفضل تركيب الإطارات الجديدة أو الأفضل؟
🔧 الإجابة من خبراء السيارات:
وفقًا لمجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونغ":
الإطارات الأفضل (ذات المداس الأعمق أو الجودة الأعلى) يجب تركيبها دائمًا على المحور الخلفي، بغض النظر عن نوع الدفع (أمامي، خلفي، أو رباعي).


📌 لماذا المحور الخلفي تحديدًا؟
لأنه مسؤول عن ثبات السيارة واتجاهها.
إذا فقدت الإطارات الخلفية تماسكها، قد يؤدي ذلك إلى انزلاق مؤخرة السيارة وفقدان السيطرة، خاصة في المنعطفات أو أثناء الكبح.
عمق المداس الأقل في الخلف يزيد خطر الانحراف والانزلاق.

📏 ما هو الحد الأدنى القانوني لعمق مداس الإطارات؟
1.6 ملم للسيارات والدراجات النارية.
1 ملم للدراجات الخفيفة.
لكن الخبراء يوصون بما يلي لزيادة الأمان:
3 ملم كحد أدنى للإطارات الصيفية.
4 ملم للإطارات الشتوية أو متعددة الفصول.

🔄 نصيحة لإطالة عمر الإطارات:
بدّل مواضع الإطارات بين الأمام والخلف كل 10,000 إلى 15,000 كيلومتر.
راعِ اتجاه الدوران إذا كان محددًا من الشركة المصنعة.

✅ خلاصة:
الإطارات الجديدة أو الأفضل دائمًا على المحور الخلفي.
افحص عمق المداس بانتظام ولا تنتظر الحد الأدنى القانوني.
بدّل الإطارات دوريًا لتآكل متوازن وتوفير التكاليف.
سلامتك على الطريق تبدأ من إطارات سيارتك، فلا تهمل هذه التفاصيل الصغيرة التي قد تُحدث فرقًا كبيرًا.

 

الجزيرة نت 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : تحويل أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة إلى البنوك

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين

drg

أخبار الشركات تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

ن

فن ومشاهير كاريس بشار تغيب عن تسلم جائزة بسبب مرض ابنها في أمستردام (فيديو)

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يستقر بعد تعليقات حذرة حول التيسير النقدي

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام فعاليات دورة الدفاع عن النفس في اربد

لارلالا

فن ومشاهير "حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة



 
 





الأكثر مشاهدة