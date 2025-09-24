25 عاملاً عالقون على عمق 80 متراً بانتظار إنقاذهم في كولومبيا

الوكيل الإخباري- انهار جزء من منجم ذهب مرخّص يُدعى "لا ريليكيا" في منطقة سيغوفيا شمال غرب كولومبيا، ما أدى إلى احتجاز 25 عاملاً على عمق 80 مترًا منذ مساء الإثنين.

اضافة اعلان



أكدت السلطات أن جميع العمال بخير، وتم إيصال الطعام والشراب إليهم، مع استمرار عمل أنظمة التهوية. وتُدار عمليات الإنقاذ من قبل شركة "أريس ماينينغ" الكندية، وسط توقعات بإخراجهم قريبًا إذا استمرت وتيرة العمل الحالية.



الحادث أعاد تسليط الضوء على مخاطر العمل في المناجم، رغم التراخيص والإشراف .