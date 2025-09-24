25 عاملاً عالقون على عمق 80 متراً بانتظار إنقاذهم في كولومبيا

أكدت السلطات أن جميع العمال بخير، وتم إيصال الطعام والشراب إليهم، مع استمرار عمل أنظمة التهوية. وتُدار عمليات الإنقاذ من قبل شركة "أريس ماينينغ" الكندية، وسط توقعات بإخراجهم قريبًا إذا استمرت وتيرة العمل الحالية.
الحادث أعاد تسليط الضوء على مخاطر العمل في المناجم، رغم التراخيص والإشراف .
